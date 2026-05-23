الوادي.. إصابة 4 أشخاص في حريق محل تجاري

تمكنت مصالح الحماية المدنية بولاية الوادي، اليوم السبت، من اخماد حريق شبّ في محل تجاري للبيع بحي سيدي عبد الله بالقرب من سوق ليبيا، ببلدية الوادي، حيث أسفر عن إصابة 4 أشخاص.

وأوضحت المصالح نفسها، أنها تدخلت على الساعة 12سا و06د، من أجل حريق شبّ في محل تجاري. للبيع بحي سيدي عبد الله بالقرب من سوق ليبيا، بلدية ودائرة الوادي.

حيث خلّف الحريق إصابة 04 أشخاص بجروح وضيق في التنفس (تتراوح أعمارهم بين 19 و40 سنة). تم تقديم الإسعافات الأولية لهم في عين المكان ونقلهم إلى المستشفى المحلي.

