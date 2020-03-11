الوادي: إصابة 6 أشخاص من عائلة واحدة بحروق في إنفجار قارورة غاز بالمغير

خلف إنفجار قارورة غاز بحي القديم الدشرة بالمغير، 06 محروقين من عائلة واحد وخسائر كبيرة في المنزل.

اين تدخلت اعوان الحماية المدنية لوحدة المغير لاحتواء الوضع، وتحويل المحروقين للمستشفى، فيما تم نقل 02 محروقين الى المستشفى الجامعي بباتنة لخطورة الحروق.

فيما تم تدخل الوالي المنتدب وكل السلطات المحلية لمعاينة الاضرار، وامر بمساعدة العائلة والتكفل بها.

وعرف المكان هبة شعبية كبيرة اين تم تكفل المجلس باعادة ترميم المنزل المتضررين، وقدمت السلطات مساعدات للعائلة.

والعادة اكد سكان المغير حضورهم في مثل هذه الاحداث والمناسبات وعرفت هبة شعبية بتنظيف المنزل وجلب افرشة واكل ومعدات كهرومنزلية في صورة تضامنية لتعويض المتضررين من هذا الانفجار.

وهو ما يعكس ويثبت في كل مرة تلاحم افراد المجتمع الواحد خاصة في المغير.