الوادي.. إطلاق منصة رقمية تسمح للموالين بمعرفة المطحنة التي ينتسبون لها

أعلنت اللجنة الولائية لمراقبة وتأطير التموين بمادة النخالة بولاية الوادي، عن اطلاق منصة رقمية تسمح للموالين بمعرفة المطحنة التي ينتسبون اليها.

وأنهت ذات اللجنة الى علم الموالين المعنيين بالتموين بمادة النخالة على مستوى مطاحن ولاية الوادي انه تم استحداث منصة رقمية تسمح لهم بمعرفة المطحنة التي ينتسبون اليها دون التنقل.

ولهذا الغرض فإنه بإمكان المعنيين الولوج الى المنصة المذكورة انطلاقا من الرابط التالي:

http://devweb99.000webhostapp.com/minoteries/?fbclid=IwAR3LIWSynJW9Ox0lNcuWIrNGDfNPCf0STepYndrCZFt1gmaqbrIHXmiGkQw