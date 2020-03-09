الوادي: إلغاء مهرجان الأنشودة المدرسية بسبب كورونا

أكد محمد مداحي مدير التربية لولاية الوادي للنهار عن ابلاغ كل المديريات الثلاثين التي امدت مشاركتها في مهرجان الانشودة المدرسية.

وارجع سبب الالغاء الى الظروف الصحية وانتشار وباء كورونا، مع تعليمة الاخيرة لوالي ولاية بضرورة تفادي اي ملتقيات خاصة الدولية في شكل وقائي.

وارجع ذات المصدر ان القرار الابلاغ تم واضحا مصلحة التلاميذ فوق كل اعتبار ونسعى لحمايتهم بالدرجة الأولى.

المهرجان الانشودة المدرسية اكدت ازيد من ثلاثين مديرية الحضور في وقت سابق في الاطوار الثلاث كما يعد المهرجان فرصة للتلاميذ من زيارة الوادي.

وهذا في اطار السياحة الداخلية وتغيير الاجواء والروتين مع العطل السنوية المبرمجة ولقاء لتبادل الثقافي والتلاقي بين تلاميذ مدن وولايات الوطن من شرقها إلى غربها ومن جنوبها إلى شمالها.