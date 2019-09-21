الوادي : إنتحارتلميذة في دوار الماء بسبب حرمانها من مستلزمات المدرسية 

أقدمت تلميذ 15 سنة تدرس في ابتدائية ببلدية دوار الماء الحدودية على وضع حد لحياتها شنقا داخل منزلهم العائلي.

وحسب ما علم فان التلميذة تم دمجها في سن متاخرة في المدرسة وهي تدرس في السنة الخامسة ابتدائي.

وأضافت مصادر النهار ان الطفلة وتعاني ظروف عائلية مزرية بسبب وضع المالي للعائلة .

واختلف اسباب الحادث حسب مصادر للنهار بين حرمان التلميذة من الكتب المدرسية بسبب اعادتها في الطور.

فيما اكد مصدر اخرى ان العائلة عجزت على توفير مستلزمات المدرسية من ادوات ومازر للضحية بسبب ظروف العائلة والعوز .

فيما فتحت عناصر الدرك تحقيقا في ملابسات الحادثة التي اهتز لها الشارع المحلي كثيرا.

وتم تحويل الجثة الى المؤسسة الاستشفائية الطالب على ان يتم تحويلها الى هايمة الولاية للتشريح ومعرفة السبب الحقيقي وراء الحادث .