الوادي : إنشاء منطقة حرة للتبادل التجاري على مساحة 1000 هكتار قابلة للتوسع

أخبار الجزائر
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الوادي : إنشاء منطقة حرة للتبادل التجاري على مساحة 1000 هكتار قابلة للتوسع
بقلم النهار أونلاين

اجتمع والي ولاية الوادي عبد القادر راقع، اليوم  الأربعاء، بمقر الولاية مع كل الاطراف من اجل وضع اسس مشروع المنطقة الحرة للتبادل التجاري بالولاية.

والتي تم اختيار الارضية ببلدية الطالب العربي المحاذية للدولة الشقيقة تونس، حيث يؤمل من هذه المنطقة ان تقدم اضافة نوعية في ظل الانتاج الفلاحي الوفير التي تشهدها الولاية.

وخصصت مساحة 1000 هكتار قابلة للتوسع اذا أقتضى الامر، وتهدف هذه المنطقة الى تقريب الانتاج الوطني للحدود الشرقية وقابلية التصدير للدول المجاورة.

واعطاء دفعة للاقتصاد بين البلدين وكذا تقريب تصدير المنتوج لقرب الموانئ من الولاية في دولة الجوار.

وكما ستساهم هذه المناطق في امتصاص البطالة في المناطق الحدودية والتي تعد شكلا من اشكال التنمية الاجتماعية.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=899440

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