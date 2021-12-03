الوادي: إنقاذ شاب سقط داخل بئر بعمق 16 مترا

نجح أعوان الوحده الثانوية للحماية المدنية الرباح بولاية الوادي وفي ساعات متأخرة من الليل، من انقاذ شاب يبلغ من العمر 24 سنة سقط في بئر جاف.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن الشاب وقع في بئر عمقه حوالى 16م. بالقرب من الطريق المؤدي الى قرية الربابة منطقة سندروس بلدية العقلة.

كما تدخلت فرق الإنقاذ متبوعة بالحماية المدنية من أجل إخراجه، لتنجح العملية. بالإضافة كذلك أنه وبمجرد إخراج الشاب تبين أنه تعرض لإصابات خفيفة. تم إسعافه في عين المكان وإجلائه على جناح السرعه إلى المستشفى.

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