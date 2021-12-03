الوادي: إنقاذ شاب سقط داخل بئر بعمق 16 مترا
نجح أعوان الوحده الثانوية للحماية المدنية الرباح بولاية الوادي وفي ساعات متأخرة من الليل، من انقاذ شاب يبلغ من العمر 24 سنة سقط في بئر جاف.
وحسب المعلومات المتوفرة، فإن الشاب وقع في بئر عمقه حوالى 16م. بالقرب من الطريق المؤدي الى قرية الربابة منطقة سندروس بلدية العقلة.
كما تدخلت فرق الإنقاذ متبوعة بالحماية المدنية من أجل إخراجه، لتنجح العملية. بالإضافة كذلك أنه وبمجرد إخراج الشاب تبين أنه تعرض لإصابات خفيفة. تم إسعافه في عين المكان وإجلائه على جناح السرعه إلى المستشفى.
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معسكر: إنتشال جثة فتاة من بئر بعمق 60 متر
تم اليوم الأربعاء إنتشال جثة فتاة من بئر بعمق 60 مترا، بمزرعة كرافو ببلدية فروحة، ولاية معسكر.
وتنحدر الفتاة من ذات المنطقة، كانت مفقودة منذ عدة أيام. كما أنها تعاني من إضطرابات نفسية، حسب أقوال والدها.
وتم تحويل الجثة من طرف مصالح الحماية المدنية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى معسكر.
الوادي: الدرك يوقف شخصا ويحجز 1770 قرص مهلوس
تمكن عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بكونين ولاية الوادي، من حجز 1770 قرص مهلوس مع توقيف شخص.
وحسب بيان للدرك الوطني، فقد تمت العملية خلال وضع حاجز مروري عبر الطريق الوطني رقم 48. أين تم توقيف سائق المركبة. بالإضافة كذلك إلى إخضاعها للتفتيش الدقيق حيث عثر على كمية تقدر بـ 1770 قرص مهلوس مخبأة بإحكام داخل المركبة.
من جهتها الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بكونين فتحت تحقيقا في القضية، وسيتم تقديم المتورط الموقوف أمام الجهات القضائية المختصة.
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