الوادي.. إيداع المدير الولائي السابق للضرائب ورئيس مصلحة المستخدمين الحبس المؤقت

أمرت محكمة الوادي بايداع الحبس المؤقت المدير الولائي السابق للضرائب ورئيس مصلحة المستخدمين، فيما أمرت بوضع مدير مركز التكوين المهني بقمار وموظف ببلدية تحت الرقابة القضائية.

يأتي قرار محكمة الوادي، إثر توجيه تهم للمشتبه فيهم عن تكوين جمعية أشرار والتزوير واستعمال المزور في مسابقات التوظيف.

تفاصيل القضية تعود إلى مسابقة توظيف أعوان حراسة فتحتها مصلحة الضرائب بالوادي، ليتقدم إليها عدد من الشباب من بينهم شاب مختل عقليا.

المختل عقليا يمتلك شهادة إعاقة من النشاط الاجتماعي، وهو شقيق رئيس مصلحة المستخدمين، ليتم تزوير شهادة إقامة بعاصمة الولاية.

كما أن المختل عقليا يمتلك مؤهل علمي من التكوين المهني لتسهيل التلاعب في التوظيف.

وقد تم تعويض المختل عقليا بقريب له لتعويضه في المقابلة الشفاهية اثناء اجراء المسابقة، وهو عبد في نجاح المختل عقليا شقيق رئيس مصلحة.

وأثارت نتائج المسابقة ضجة كبيرة وسط الشباب المشارك في المسابقة، الذي تم اقصائه خاصة بعد معرفة التلاعب الذي حدث فيها. وبعد الحادثة فتحت مصالح الأمن تحقيقا في التجاوزات، وبعد التأكد من وجود تزوير في العملية تم اخطار النائب العام لدى محكمة الوادي الذي أمر بفتح تحقيق في القضية.