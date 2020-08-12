الوادي: إيداع ثلاثة متهمين في جريمة قتل شاب الحبس المؤقت

أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة الوادي بإيداع 3 أشخاص متهمين في شاب العشرينيات من العمر بسيف بأحد المزارع ببلدية وادي العلندة الحبس المؤقت.

ووفق مصادر النهاراونلاين المتهمون الثلاثة ويتعلق الامر شابان وفتاة ساعدت المتهم الرئيسي في الجريمة مثلوا مساء اليوم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الوادي.

أين وجهه وكيل الجمهورية للمتهم الثاني وهو صاحب مزرعة تهمة عدم مساعدة شخص في حالة خطر، بينما الجاني استعمل سيفا في قتل الضحية بإقليم بلدية وادي العلندة.

الجريمة التي هزت الرأي العام تم تنفيذها بوحشية والضحية تعرض للتنكيل من قبل الجناة.

القضية تم معالجتها وفك لغز الجريمة من طرف مصالح الدرك لذات الولاية.