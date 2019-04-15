الوادي : إيداع رجل أعمال الحبس بتهمة النصب والاحتيال

أودع وكيل الجمهورية بمحكمة الجنح ضمن اجراءات المثول الفوري رجل أعمال بالوادي الحبس عن تهمة النصب والاحتيال التي راحت ضحيتها سيدة تنحدر من بلدية الوادي.

تفاصيل القضية تعود إلى أيام أين قام رجل الأعمال المشتبه فيه بشراء منزل من الضحية ومنحهم شيكات على أن يمنحهم المبلغ المتفق عليه لكنه قام باستبدال المنزل بسيارة فاخر.

ثم قام الذي اشتراه من رجل الاعمال ببيعه هو الآخر، ما جعل عملية البيع متسلسلة دون أن تتحصل الضحية صاحبة المسكن على مبلغ البيع المتفق عليه.

وعليه قدمت شكوى لدى محكمة الوادي التي إستدعت رجل الأعمال الذي اعترف في أقواله بإستبدال المنزل.

وأكد أنه لديه ظروف خاصة فقط وسيمنحهم مستحقات البيع، ونظرا لغياب الشهود في القضية.

إرتأت هيئة المحكمة إيداع رجل الأعمال الحبس لجلسة الأسبوع القادم ووضع شخص آخر له صلة بعملية البيع رهن الرقابة القضائية.