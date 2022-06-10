الوادي: إيداع نائب برلماني وقائد الدرك بالنيابة الحبس المؤقت لمحاولتهما تسريب أجوبة “البيام”

أدان مجلس قضاء الوادي بإيداع نائب برلماني الحبس المؤقت رفقة قائد الدرك الوطني بالنيابة، لمحاولتهم تسريب أسئلة وأجوبة إمتحان الرياضيات في شهادة التعليم المتوسط.

وحسب بيان لمجلس قضاء الوادي، فقد أعلن وكيل الجمهورية لدى محكمة الوادي، أنه وعملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية وبتاريخ 7 جوان 2022. وعلى اثر بلاغ من من طرف رئيس مركز الإمتحان ببلدية سطيل إلى مصالح الضبطية القضائية بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالمغير. مفاده قيام المسمى “ع ع” نائب بالمجلس الشعبي الوطني. بإرسال له ظرف محمول من طرف قائد فرقة الدرك الوطني بالنيابة. تتضمن ورقة إجابة نموذجية لمادة الرياضيات الخاصة بامتحان شهادة التعليم المتوسط لسنة 2022. لإبنته المترشحة بذات المركز.

كما أمر وكيل الجمهورية بفتح تحقيق إبتدائي خلص إلى توقيف 4 اشخاص مشتبه فيهم. ويتعلق الامر بكل من “ع ع” نائب بالمجلس الشعبي الوطني. و”ب أ” قائد فرقة فرقة الدرك الوطني بالنيابة. و”ق ك” و “م ص” الذين تمت تقديمهم أمام تيابة الجمهورية لدى محكمة الوادي. وتمت إحالتهم على قاضي التحقيق بتهم محاولة تسريب المواضيع وأجوبة إمتحان شهادة التعليم المتوسط .بواسطة مجموعة من الاشخاص. بالإضافة كذلك إلى إساءة إستغلال الوظيفة. وتحريض الموظفين على إستغلال النفوذ وإساءة إستغلال الوظيفة.

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