الوادي .. احباط نشاط شبكة لسرقة المركبات وتسترجع 3 سيارات مسروقة

نجح عـناصر الـــB.R.I بالوادي من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية مختصة في سرقة السيارات و استرجاع ثلاثة مركبات محل سرقة.

العملية قام بها عناصر الفرقة بعدما سجلت عدة شكاوي من قبل مواطنين بتعرضهم لسرقة سياراتهم من مكان توقفها.

وعليه انطلقت الأبحاث حيث أثمرت وفي وقت وجيز الحصول على معلومات تفيد أن أفراد هذه الشبكة الإجرامية.

يقومون بإخفاء المركبات المسروقة عند شخص بإحدى المناطق الفلاحية المنعزلة.

وبعد الحصول على إذن بتمديد الاختصاص بالتنقل للمكان المذكور، تم العثورعلى أحد المركبات.

وهي سيارة من نوع هيونداي أكسنت محل السرقة في حالة توقف وعلى متنها شخص ليتم مباغتته و إيقافه.

و يتعلق الأمر بشاب يبلغ الثلاثين من العمر ينحدر من المنطقة واستمرارا للتحقيق تم استرجاع سيارة من نوع SOKON.

والتي سرقت بحي أول نوفمبر بالوادي، حيث قام الفاعلين بتغيير لوحتي ترقيمها.

ومواصلة للتحريات تم استرجاع سيارة أخرى من نوع هيونداي أكسنت والتي سرقت هي الأخرى مؤخرا من بحي الناطور .

التي كان الفاعلين يقومون بإخفائها ليتم توقيف بقية عناصر الشبكة البالغ عددهم الثلاثة في العشرينات من العمر وينحدرون من المنطقة.

وعند مواجهتهم بالدلائل اعترفوا أنهم تسلموا المركبتين محل السرقة من شريكهم لغرض اخفائها.

حيث قام الفاعلين بتغيير لوحات ترقيمها كما قاموا بتغيير لونها الأصلي من ابيض إلى رمادي بعد تغليفها بالكامل.

وبعد إتمام كافة الإجراءات القانونية اللازمة تم إعداد ملف قضائي للمتورطين و تقديمهم أمام الجهات القضائية.

بتهمة جنايتي تكوين جمعية أشرار للإعداد لارتكاب جنايات وجناية السرقة الموصوفة المقترنة بظروف الليل والتعدد.

واستحضار مركبة لتسهيل الهروب وجنحة وضع مركبات للسير بلوحة ترقيم غير مطابقة.