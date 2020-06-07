الوادي.. احتجاج الفلاحين والمربين تنديدا بالأوضاع المهنية ورفع جملة من المطالب

احتج العشرات من الفلاحين والمربين في الوادي، أمام الغرفة الفلاحية منددين لما آل اليه الوضع المهني الخاص بيهم.

وأكد البيان الذي رفعه المحتجين للجهات الرسمية، على جملة من المطالب والتحفظات في كيفية تسيير الغرفة بدادا من عدم عقد اي اجتماع او اي جمعية عامة للغرفة طيلة اربع سنوات متتالية، وتغييب سياسة التشاور بين الغرفة ومجالسه بالفلاحين والمربين.

كما أضاف ذات البيان، أن بعض المجالس المهنية تم اقصاءهم كما تغيب كل أنواع الإرشاد والأيام التكوينية رفع من قدرات الفلاحين والمربين في تطوير مهاراتهم في خدمة الارض.

وأكد المحتجين ـن الغرفة مؤسسة جامعة لكل الفلاحين والمربين دون استثناء، وهي ممثلهم بعيدة عن كل السياسات الإنتخابية والمصالح الضيقة.

وطالب المحتجون برحيل الرئيس وحل المجالس المهنية للغرفة والإنطلاق في ايجاد حلول جذرية لمشاكلهم العالقة التي تساهم فيها كل الفاعلين الحقيقيين خدمة للولاية والوطن في مواكبة تحدي والنهضة الفلاحية التي تعرفها الولاية ومرافقتها بكل الاشكال اللوجستية لتامين غذاء الجزائريين في شتى المنتوجات الفلاحية.