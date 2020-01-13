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الوادي.. استرجاع أزيد من 55 هكتارا من العقار الصناعي غير المستغل

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الوادي.. استرجاع أزيد من 55 هكتارا من العقار الصناعي غير المستغل
بقلم نويس عبد الجلال

شرعت مصالح ولاية الوادي، في الضرب بيد من حديد في قضايا العقار غير المستغل، مؤكدة على استعدادها الكامل في إسترجاعه.

وكشفت مصلحة الولاية خلال لقاء تشاوري جمعها، مؤخرا، أنّها استرجعت مساحة عقارية قوامها أزيد من 55 هكتار بمناطق مختلفة خلال العام المنصرم.

كما أشارت ذات المصالح إلى أهمية محاربة البيروقراطية في كل المراحل الإدارية لملفات الإستثمار، التي تُشجعه الدولة وتوفر له كل الإمكانيات.

كما أكدّت الولاية أنّ العملية تندرج في إطار تطهير العقار الصناعي غير المستغل بالولاية من الإنتهازيين.

وسيتيح استرجاع الوعاء العقاري الصناعي غير المستغل، الفرصة أمام مستثمرين آخرين لتجسيد مشاريعهم، وإعطاء دفع لوتيرة الإستثمار الصناعي وعجلات التنمية بالولاية


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