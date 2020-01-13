الوادي.. استرجاع أزيد من 55 هكتارا من العقار الصناعي غير المستغل
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شرعت مصالح ولاية الوادي، في الضرب بيد من حديد في قضايا العقار غير المستغل، مؤكدة على استعدادها الكامل في إسترجاعه.
وكشفت مصلحة الولاية خلال لقاء تشاوري…
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تمكنت مصالح أمن سكيكدة، اليوم الإثنين، من توقيف مروج للمؤثرات العقلية وحجز كمية كبيرة من المهلوسات.
وحسب ما أفاد بيان لذات المصالح، فإنّ عناصر الأمن الحضري…
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كشفت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين عن تذبذب في رحلاتها من وإلى ميناء مرسيليا بفرنسا.
وحسب مصادر النهار اونلاين فإن سبب تذبذب في الرحلات راجع إلى…
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