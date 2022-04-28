الوادي..استرجاع مركبة مسروقة تابعة لمصالح بلدية الرقيبة

استرجع أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالرقيبة في ولاية الوادي، مركبة من نوع طيوطا هيليكس تابعة لمصالح بلدية الرقيبة محل سرقة في ظرف قياسي.

وتعود وقائع الحادثة لتنقل سائق لمعاينة خلل بخزان الماء وبعد كن المركبة َنسي المفاتيح فيها.

وبعد لحظات من مغادرته سمع صوت محرك المركبة ورقتها الاتجاه بها لوجهة غير معلومة.

وبعد التبليغ تم وضع نقاط مراقبة بمداخل ومخارج المدينة وتنشيط عنصر الاستعلام، ليتم استرجاع المركبة وايجادها مكونة بأحد المسالك الصحراوية.

لتفتح الفرقة الإقليمية للدرك الوطني فتحت تحقيقا في القضية وسيتم تقديم الشخص الموقوف أمام الجهات القضائية المختصة.

تمكن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية الوادي، من الإطاحة بشخصين ينشطان في نقل و بيع المخدرات.

وحسب بيان لمصالح الأمن بالوادي، فقد تمكنت أيضا من حجز 04 كلغ من المخدرات، وتوقيف مسبوقين قضائيا في العقد الثالث من العمر. حيث أسفرت العملية عن حجز كمية من المخدرات قدر وزنها الإجمالي بـ 04 كيلوغرام من الكيف المعالج على شكل صفائح. مخبأة بإحكام داخل مركبة مهيأة للبيع. إلى جانب حجز مركبتين كانتا تستعمل في نقل وبيع هذه السموم، بالإضافة كذلك إلى هواتف نقالة.

وبعد إتمام كافة الإجراءات القانونية اللازمة تم إعداد ملف جزائي للمتورطين وتقديمهما أمام الجهات القضائية.

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