الوادي: استرجعنا ارشيفنا من 12 دول بشراكة وزارة الخارجية

أوضح الطيب زيتوني وزير المجاهدين انه تم استرجاع ارشيف عن الثورة الجزائرية متواجد في دول العالم.

وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية وومثلينا في هذه الدول اين تم استرجاع ارشيف من 12 دول لحد الان والعمل على كتابة وتدوين التاريخ وتخليد نضال الشهداء ودفعه النفس والنفيس لاجل هذا البلد.

وأوضح وزير المجاهدين أن العمل على استرجاع الارشيف ليس بالامر السهل، وقضيته قضية حساسة،

مؤكدا ان الوزارة تعرف الحركى وتملك قوائم، واسترجاع الارشيف الذي يقدر ب475 كلم موزعة عبر كل الوزارات الفرنسية، يتطلب تقنيين وأخصاىين مخلصين ووطنيين.