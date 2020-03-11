الوادي.. استقالة جماعية للاطباء بمؤسسة ذباح السعيد بالمغير بعد الاعتداء على طاقم الطبي

استقال الاطباء المؤسسة الاستشفائية ذباخ السعيد بالمغير في الوادي من مناصبهم بعد الاعتداء الجسدي الذي طال طبيبة والممرضة المناوبة بالاستعجالات.

وبات هذا المشهد العام الذي يميز الاستعجالات من اعتداءات لفظية وجسدية في كل يوم.

وقرر الاطباء الاستقالة الجماعية لنا سموه بالتحامل على الكادر الطبي وتحميله المسؤولية في التقصير وأداء الخدمة للمرضى دون مرعاة الوضع المهني لهم وانهم يعملون اكثر من طاقة تحملهم َمن قلة الكادر الطبي وصولا الى نقص المعدات التي لا تتوافق وطموح المغير التي ستكون ولاية كاملة الصلاحيات مع بداية 2021.

واثارت الاعتداء الذين طال الطبيبة المناوبة والممرض ووصل الامر الى جروح وكدمات في الوجه والعين. وطالب العمال بتوفير المعدات والتجهيزات خاصة في الاستعجالات الجديدة ومضاعفة عدد الكوادر الطبية وتوفير الامن داخل الاستعجالات الطبية وتسليط أقصى العقوبات على التجاوزات والاعتداءات التي تطالهم.