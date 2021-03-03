الوادي: الأمن يحبط عملية إغراق الولاية بأزيد من 91 ألف قرص مهلوس

تمكن عناصر أمن دائرة الرقيبة بولاية الوادي، من إحباط محاولة إغراق الولاية بكميات ضخمة من الأقراص المهلوسة.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن الأقراص المهلوسة كانت مموهة بإحكام بمواد تعبئة للخضر على متن شاحنة لنقل البضائع.

وتم العثور عليها على مستوى الطريق الوطني رقم 48 بمدخل المدينة، أين تم حجز كمية قدرت بـ 91490 قرص.

وأضاف البيان، أن العملية جاءت بعد إستغلال معلومات حول تواجد الأقراص المهلوسة على متن شاحنة.

وكانت الشاحنة مركونة بأحد الأماكن المعزولة بالقرب من إحدى المزارع المتواجدة بمدخل المدينة.

وبعد التفتيش الدقيق للشاحنة تم العثور على أكثر من 91 ألف قرص مهلوس بالإضافة إلى حجز الشاحنة المستعملة في عملية نقل الاقراص.