الوادي: الأمن يحجز أزيد مايقارب 33 ألف قرص مهلوس ويوقف 4 أشخاص

نجحت عناصر أمن ولاية الوادي في عمليتين متفرقتين، من حجز كمية معتبرة من الحبوب المهلوسة.

العملية الأولى قام بها عناصر الأمن الحضري الثاني خلال التحري في معلومات واردة أفضت إلى تحديد ثلاثة أشخاص ينشطون في مجال ترويج الحبوب المهلوسة.

وبعد تتبعهم ومعرفة مكان تخزينها تم توقيفهم وتفتيش منازلهم، أين تم العثور على 24 ألف قرص مهلوس.

وفي عملية ثانية قام الشرطة القضائية، وإستكمالا لعملية التحقيق تم تحديد مشتبه به رابع.

ليتم تفتيش مسكنه تم العثور على 8715 قرص مهلوس، لتصل العمليتين إلى حجز 32715 من الحبوب المهلوسة.