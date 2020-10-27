الوادي.. الأمن يحجز أزيد من 14 ألف وحدة مشروبات كحولية

نجح عـناصر الأمن الحضري الثالث بالوادي، في عملية نوعية من وضع حد لنشاط مروج للمشروبات الكحولية وسط الشباب بوسط المدينةويحجز 14 ألف وحدة.

العملية قام بها عناصر المصلحة، بعـد استغلالهم لمعلومات تفيد بوجود شاب في العقد الثاني من العمر ينحدر من المنطقة يقوم بتخزين بيع المشروبات الكحولية بإحدى المزارع الفلاحية المتواجدة بإقليم الولاية.

وبعد إستصدار إذن بالتفتيش تمكن عناصر ذات المصلحة من حجز كمية معتبرة من المشروبات الكحولية قدر عددها بــ14250 وحدة من مختلف الأنواع والأحجام، إلى جانب توقيف المشتبه فيه.

بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة، تم إعداد ملف قضائي للموقوف، وتقديمه أمام الجهات القضائية المختصة.