الوادي: الأمن يحجز أزيد من 14 ألف وحدة مفرقعات

تمكن عناصر أمن دائرة البياضة بولاية الوادي، من حجز كمية من المفرقعات قدمت عن طريق التهريب وكانت موجهة للسوق المحلية.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن العملية تعود إلى استغلال عناصر المصلحة لمعلومات مفادها عزم شخص في العقد الثالث من العمر ينحدر من المنطقة. إدخال كميات معتبرة من المفرقعات إلى عاصمة الولاية. لتتم على الفور عملية البحث والتحري التي كللت بتوقيف المشتبه فيه، وحجز كمية قدرت بــ 14784 وحدة.

بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية تم إعداد ملف قضائي للمتورط. وتقديمه أمام الجهات القضائية المختصة عن تهمة حيازة بضاعة محظورة موردة إلى التراب الوطني عن طريق التهريب