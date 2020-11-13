الوادي: الأمن يحجز أزيد من 22 ألف وحدة مشروبات كحولية

تمكنت عناصر الامن الوادي في عملية نوعية من مداهمة منزل كان يستغل كمخزن للمشروبات الكحولية بعاصمة الولاية.

اين تم حجز 22الف و100وحدة من المشروبات الكحولية من مختلف الأنواع و الأحجام.

العملية تعود الى استغلال معلومات بنشاط بيع وترويج المشروبات الكحولية داحل الأحياء السكنية وبعد جمع كل المعلومات والبحث والتحري واستكمال كامل الاجراءات القانونية تم مداهمة المنزل والتي اسفرت على حجز الكمية التي تفوق 22الف قارورة.

وفتحت عناصر الامن تحقيقا في تفاصيل العملية وتحويله لدى الجهات القضائية المختصة إقليميا.