الوادي.. الأمن يحجز أزيد من 66 ألف وحدة مفرقعات وألعاب نارية

تمكنت مصالح أمن ولاية الوادي ممثلة في أمن دائرة أميه وأنسه، و عناصر الأمن الحضري الأول و الثالث، في عمليات متفرقة من حجز أزيد من 66000 وحدة من المفرقعات والألعاب النارية، الموجهة للبيع بطريقة غير شرعية.

العملية جاءت بفضل الأنشطة الرقابية المشددة المفروضة من طرف مصالح الأمن مع اقتراب الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.

وذلك من خلال تكثيف الدوريات الراكبة والراجلة، مع تنصيب نقاط مراقبة فجائية لمختلف المركبات والدراجات النارية المشبوهة، التي أفضت بحجز الكميات المذكورة.

ليتم فتح تحقيق في هذه القضايا و إنجاز ملفات قضائية ضد المتورطين.