الوادي : الأمن يحجز بضاعة أجنبية مهربة تتمثل في العاب نارية وكميات من تبغ الترشق

أوقفت عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الوادي، شخص في العقد الثالث من العمر.

حيث كان يستغل مسكنه العائلي في تخزين بضاعة أجنبية الصنع مهربة لغرض بيعها، حيث تتمثل في في كميات معتبرة من الألعاب النارية والشماريخ، وكذلك تبغ الترشق ( معسل الشيشة ).

وتعود القضية الى إستغلال معلومات مؤكدة وردت إلى عناصر ذات المصلحة، تفيد بقيام هذا الأخير بتخزين هذه المواد في مسكنه العائلي، وتحضيره لتسويقها.

ليتم حجز 68 وحدة من المفرقعات النارية و820 وحدة شماريخ بالاضافة إلى 1960 علبة من تبغ الترشق.

وبعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية, تم إعداد ملفات جزائية للمتورط و تقديمه امام الجهات القضائية المختصة إقليميا.