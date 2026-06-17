الوادي: الأمن يحجز سجائر مُهربة وخمور

تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بقمار ولاية الوادي، من توقيف 4 أشخاص وضبط كميات معتبرة من المؤثرات العقلية والمشروبات الكحولية والسجائر المهربة خلال عمليات شرطية متفرقة.

العمليات مكنت عناصر الفرقة من توقيف شخص يقوم بترويج المؤثرات العقلية بدائرة الاختصاص باستعمال دراجة ناريــة ضبط بحوزته 107 كبسولة. وفيما تم توقيف شخص ثاني عثر بحوزته على 135 كبسولة.

العملية الثانية مكنت من ضبط 15000 علبة سجائرة متأتية عن طريق التهريب، وتوقيف شخصين. فيما تمكن عناصر ذات الفرقة من ضبط 2280 وحدة من المشروبات الكحولية أثناء مداهمة مختلف الأماكن المشبوهة.

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