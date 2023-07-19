الوادي: الأمن يحجز 13800 كبسولة من المؤثرات العقلية

تمكن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الوادي، من توقيف شخص يبلغ من العمر 44 سنة، وحجز 13800 كبسولة من المؤثرات العقلية كان بصدد نقلها لاحد الولايات الشمالية.

العملية مكنت من تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه، مع ضبط كمية من المؤثرات العقلية تقدر بـ 13800 كبسولة من نوع بريغبالين 300 ملغ كانت مخبأة بإحكام داخل طاولة خشبية.

تم تقديم المشتبه فيه أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة الوادي، عن قضية التهريب على درجة من الخطورة تهدد الصحة العمومية، حيازة و نقل و المتاجرة بمواد صيدلانية ذات منشأ أجنبي تدخل في مكوناتها مواد مخدرة تضر الصحة العمومية.