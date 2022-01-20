الوادي: الأمن يحجز 15 قنطارا من اللحوم غير صالحة للإستهلاك

تمكن عناصر المصلحة الولائية للشرطة العامة وبالتنسيق مع مديريتي التجارة والفلاحة بولاية الوادي من حجز 1460 كلغ من اللحوم البيضاء والحمراء غير صالحة للاستهلاك البشري، ومخالفة لشروط التخزين وكذا النظافة الصحية وصلاحية السلع.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن العملية جاءت في إطار محاربة الأنشطة التجارية غير المشروعة وخاصة الماسة بالصحة العامة. كمال أن عناصر المصلحة قامت بعمليات مراقبة لأحد المحلات التجارية الخاصة للبيع بالتجزئة للحوم بعاصمة الولاية لصاحبه الذي يحوز على مستخرج سجل تجاري.

وأضاف البيان، أنه وبعد المراقبة المعمقة بالتنسيق مع الطبيب البيطري التابع للمصالح الفلاحية أثبتت المعاينة عدم سلامة المادة الغذائية. وأن اللحوم غير صالحة للاستهلاك البشري. اين رفعت المخالفة ضد صاحب المحل عن عدم إحترام صاحب المحل للنظافة والنظافة الصحية الصحية وشروط التخزين.

بالاضافة كذلك إلى حجز السلعة و توجيهها إلى الإتلاف. و بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تم إنجاز ملف جزائي للمخالف عن مخالفة عدم احترام الزامية النظافة والنظافة الصحية. وشروط الحفظ للمادة الغذائية المعروضة للبيع .

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وتمكنت مصالح الدرك الوطني بدائرة تيغنيف في معسكر من العثور على مذبح غير الشرعي للحوم الحمراء موجهة للاستهلاك البشري. العملية مكنت من توقيف شخص رفقة إبنه حيث كانا يقومان بتسيير المذبح.

وحسب مصادرالنهار اونلاين تم العثور بإسطبله على راسين لفرسين ،امعاء احصنة ،حصان مذبوح لم يتم سلخه بعد ،2 بغلين مهيأن للذبح لايزالان على قيد الحياة. بالإضافة إلى امعاء احصنة ،حصان مذبوح لم يتم سلخه بعد ،2 بغلين مهيأن للذبح لايزالان على قيد الحياة.

كما تم ضبط على لحم الفريقين اللذان تم ذبحهما موجهة للاستهلاك البشري بوزن 880 كلغ. وكذا سكاكين كما تم العثور على لحم مفروم داخل الثلاجة موضوع في أكياس بلاستيكة بوزن 40 كلغ موجه موجه هو الاخر للاستهلاك .