الوادي: الأمن يحجز 2880 وحدة من المفرقعات

تمكن عناصر الشرطة القضائية بأمن ولاية الوادي ، من حجز كمية من المفرقعات قادمة عن طريق التهريب موجهة للسوق المحلية.

تفاصيل العملية تعود إلى استغلال عناصر المصلحة لمعلومات تفيد بوجود شخصين في العقد الثالث من العمر ينحدران من المنطقة.

ويريد الشخصان إدخال كميات معتبرة من المفرقعات إلى عاصمة الولاية، لتتم على الفور عملية البحث والتحري، التي كللت بتوقيف المشتبه فيهما على متن سيارتين وحجز كمية قدرت بــ 2880 وحدة.

بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية تم إعداد ملف قضائي للمتورطين وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة