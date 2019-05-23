الوادي.. الأمن يضع حدا لعصابة سرقة المنازل

تمكن عـناصر الشرطة بالأمن الحضري الأول في الوادي ، من وضع حد لنشاط عصابة تتكون شخصين في العقد الثاني والثالث من العمر ينحدرون من المنطقة مختصة في السرقة من داخل المنازل استهدفت تجهيزات منزلية.

تفاصيل العملية تعود إلى تلقي ذات المصلحة للعديد من الشكاوى لأشخاص راحوا ضحايا للجرائم السرقة من طرف مجهولين استهدفت مساكنهم.

على الفور تم مباشرة عـمليات البحث والتحري التي أسفرت عن تحديد هوية المشتبه فيهم و توقيفهم واسترجاع المسروقات ليتم إعداد ملفات قضائية للموقوفين وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة.

من جهة اخرى نجح عـناصر الأمن الحضري الأول، في توقيف شاب أخر في العقد الثاني من العمر ينحدر من المنطقة ينشط في السرقة من داخل المنازلتفاصيل العملية تعود إلى تلقي ذات المصلحة للشكوى لأحد المواطنين راح ضحية لعملية سرقة من طرف مجهولين استهدفت أثاث و مقتنيات كانت بمسكنه الكائن بحي تكسبت.

على الفور تم مباشرة عـمليات البحث والتحري التي أسفرت عن تحديد هوية المشتبه فيه و توقيفه، بعد استيفاء كافةالإجراءات تم تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة.