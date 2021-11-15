الوادي: الأمن يضع حد لعصابة أحياء مكونة من 04 افراد زرعت الرعب

تمكن عناصر الأمن الحضري الثاني بأمن ولاية الوادي، بناءا على الشكاوي التي سجلتها ذات المصلحة. بخصوص قيام مجموعة من الأشخاص من ذوي السوابق القضائية على مستوى حي الأعشاش بالوادي. بالإعتداء على المواطنين بواسطة أسلحة بيضاء.

فور ذلك تم وضع خطة أمنية لتوقيفهم، أين تم مداهمتهم. و توقيف 04 أشخاص ينحدرون من عاصمة الولاية.

كما تم استصدار إذن بالتفتيش صادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة الوادي. أين تم العثور على أقراص مهلوسة وأسلحة بيضاء من مختلف الأنواع و الأشكال.

بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية