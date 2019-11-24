الوادي.. الأمن يطيح بمروج للمخدرات والحبوب الهلوسة بالدبيلة

أخبار الجزائر
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الوادي.. الأمن يطيح بمروج للمخدرات والحبوب الهلوسة بالدبيلة
بقلم عبد العالي رحومة

تمكنت فرقة الشرطة القضائية لأمن الدبيلة في الوادي من الإطاحة بشاب في العقد الثاني من العمر، يروّج للحبوب المهلوسة والمخدرات.

ويتعلق الأمر بمشبوه شاب يبلغ من العمر28 سنة، وهو مسبوق قضائيا، أين كان يقوم بترويج المخدرات والحبوب المهلوسة بالقرب من محل إقامته الكائن بعاصمة المدينة.

وقد تمكنت ذات المصالح من توقيف المشتبه به في حالة تلبس، بالرغم من المقاومة الشديدة التي أبداها لعناصر الشرطة.

وبعد إخضاعه للتلمس القانوني، عثر بحوزته على أربع قطع من المخدرات معدة للترويج، إلى جانب 10 وحدات لأقراص مهلوسة ومبلغ مالي معتبر من عائدات الترويج.

ليتم إعداد ملف جزائي في حقه، وتقديمه أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.


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