الوادي: الأمن يطيح بمهرّب أجنبي بحوزته 17 كلغ من المخدرات
تمكن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية الوادي، من الإطاحة بشخص من جنسية أجنبية في العقد الثالث من العمر. مقيم بطريقة غير شرعية بالتراب الوطني.
كما تمكنت ذات المصالح من حجز كمية من المخدرات قدرت بـ 17 كلغ من مادة الكيف المعالج كانت مخبأة لدى المشتبه فيه.
تفاصيل العملية تعود إلى استغلال معلومات تفيد برصد نشاط مشبوه لهذا الأخير بأحد أحياء المدينة، لتنطلق على الفور عمليات البحث والتحري وجمع المعلومات والترصد لتحركاته. ليتم توقيفه وبحوزته 17 كغ من الكيف المعالج على شكل صفائح مهيأة للتهريب إلى دولة مجاورة.
بعد إتمام كافة الإجراءات القانونية اللازمة تم إعداد ملف جزائي للمتورط. قدم بموجبه أمام الجهات القضائية. عن تهمة الحيازة والتصدير والاتجار غير الشرعي للمخدرات في إطار جماعة إجرامية منظمة.
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تمكن عناصر الأمن الحضري الثاني بأمن ولاية الوادي، بناءا على الشكاوي التي سجلتها ذات المصلحة. بخصوص قيام مجموعة من الأشخاص من ذوي السوابق القضائية على مستوى حي الأعشاش بالوادي. بالإعتداء على المواطنين بواسطة أسلحة بيضاء.
فور ذلك تم وضع خطة أمنية لتوقيفهم، أين تم مداهمتهم. و توقيف 04 أشخاص ينحدرون من عاصمة الولاية.
كما تم استصدار إذن بالتفتيش صادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة الوادي. أين تم العثور على أقراص مهلوسة وأسلحة بيضاء من مختلف الأنواع و الأشكال.
بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية
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