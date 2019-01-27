الوادي.. الأمن يواصل ردع البناءات الغير شرعية و تحافظ على صحة المواطنين   

تمكنت مصالح شرطة العمران و حماية البيئة، بأمن ولاية الوادي سنة 2018، من تسجيل 414 مخالفة تخص العمران.

وبالتنسيق مع المصالح المختصة، تم تسخير القوة العمومية لتنفيذ 05 قرارات هدم وإزالة للبناءات الفوضوية وفي مجال الصحة والنظافة.

كما تم تسجيل 80 تدخل بالإضافة إلى حجز 40 كلغ من اللحوم الفاسدة الموجهة للإستهلاك البشري.

وفي في مجال التجارة غير الشرعية، تواصل المصالح الأمنية مراقبتها المستمرة، من خلال تحرير 47 قضية جزائية ضد المخالفين.

أما بخصوص الحظائر غير الشرعية، فتم إنجاز 18 ملف قضائي ضد مستغلي المساحات العمومية وإنهاء تواجدهم.

وعن عرقلة الطريق بمواد أو بأشغال تحد من حرية السير فتم إحصاء 33 تدخل منجز، للحد من هذه التجاوزات.

وهذا بإستغلال مختلف وسائل الإعلام، عن طريق التحسيس والتوعية، تم إحصاء 197 عملية توعوية بالتنسيق مع مختلف الشركاء.