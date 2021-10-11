الوادي: الأمن يوقف شخصا ويحجز 1350 قرص مهلوس

تمكن عناصر أمن دائرة الرباح بولاية الوادي. من الإطاحة بجماعة إجرامية تنشط في المتاجرة وترويج المؤثرات العقلية وحجز كمية قدرت بـ 1350 قرص.

تفاصيل العملية تعود إلى إستغلال عناصر المصلحة لمعلومات مفادها قيام شخصين في العقد الثالث من العمر. ينحدران من إحدى الولايات الشمالية. بنقل كميات من المؤثرات العقلية بواسطة مركبة،.ليتم بناء على هذه المعلومات المستقاة إعداد خطة عملياتية كللت بتوقيف المشتبه فيهما و بعد إخضاعهما للإجراء التفتيش عثر بحوزتهما على كمية من المؤثرات العقلية مقدرة ب 1350 قرص.

وبعد إتمام كافة الإجراءات القانونية اللازمة. تم إعـداد ملف جزائي للمتورطين، وتقديمهما أمام الجهات القضائية المختصة.

طالع أيضا

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp