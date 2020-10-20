الوادي.. الأمن يوقف عصابة أحياء تعتدي على المواطنين بالرقيبة

نجحت مصالح الشرطة القضائية بأمن دائرة الرقيبة بالوادي، من توقيف عصابة إجرامية تتكون من أربعة أشخاص.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن العصابة تنشط في الأحياء لخلق إنعدام الأمن من خلال الإعتداء الجسدي على الغير.

العملية جاءت بعد تلقي المصلحة شكوى من أحد الضحايا إثر تعرضه للضرب والجرح العمدي بواسطة سلاح أبيض “سكين”.

وباشرت على الفور عـمليات البحث والتحري للوصول إلى هوية المعتدين.

وبعد تحرير إذن بتمديد الإختصاص أسفرت الأبحاث في وقت وجيز عن تحديد هوية المشتبه فيه الأول، وهو مسبوق قضائيا.

كما تم تحديد هوية المشتبه فيه الثاني، والمقيم بالولاية وتتراوح أعمارهم ما بين العقد الثاني والثالث من العمر.

وبعد استغلال اعترافاتهم تم توقيف بقية أفراد الشبكة الإجرامية المقيمين بدائرة الاختصاص.

وقد تم إعداد ملفات قضائية ضدهم عن جناية تكوين جمعية أشرار محاولة القتل العمدي، وجناية المشاركة في محاولة القتل العمدي، جنحة إنشاء عصابة أحياء مع حمل أسلحة بيضاء، وجنحة تولي قيادة عصابة أحياء، وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة.