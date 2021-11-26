الوادي: الأمن يوقف مسبوقا حوّل منزله لبيع المشروبات الكحولية

تمكن عناصر الشرطة التابعين للأمن الحضري الثاني بولاية الوادي من وضع حد لنشاط مروّج المشروبات الكحولية بعاصمة الولاية.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن العملية قام بها عناصر المصلحة بعد استغلالهم لمعلومات تفيد بقيام شخص مسبوق قضائيا بتخزين وترويج المشروبات الكحولية مستغلا مسكنه في نشاطه غير المشروع.

كما أسفرت العملية عن حجز 3230 وحدة من المشروبات الكحولية من مختلف الأنواع والأشكال. مع توقيف المشتبه فيه.

وبعد إستيفاء كافة الإجراءات القانونية اللازمة تم إعداد ملف جزائي للمتورط وتقديمه أمام الجهات القضائية المختصة

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