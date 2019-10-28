الوادي : الأمن يوقف مشتبه فيه بمحاولة القتل

تمكن عناصر الأمن الحضري الرابع من توقيف مشتبه فيه ينحدر من مدينة الوادي مبحوث عنه بتهمة محاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد باستعمال سلاح أبيض.

وقائع القضية تعود إلى تلقي عناصر الأمن لشكوى رسمية لمواطنين بخصوص تعرضهما للاعتداء، ولمحاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد بإستعمال سلاح أبيض.

ليتم تكثيف عمليات البحث والتحري التي أسفرت عن التعرف على المشتبه فيه البالغ من العمر 28 سنة، أين تم توقيفه بأحد أحياء المدينة.

وبعد استكمال الملف الجزائي، وتقديمه أمام الجهات القضائية المختصة، عن جناية محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد باستعمال سلاح أبيض.