الوادي.. الإطاحة بإمرأة وضبط 5700 قرص مهلوس

تمكن عناصر الأمن الحضري الثاني بالوادي، من الإطاحة بامرأة في العقد الثالث من العمر ضبط بحوزتها على 5700 كبسولة من المؤثرات العقلية من نوع بريغبالين 300 ملغ.

وجاءت العملية، عقب استغلال المصلحة لمعلومات تفيد بقيام امرأة من ذوي السوابق القضائية، باستئجار مرآب بدائرة الاختصاص. تقوم فيه بتخزين وإخفاء المؤثرات العقلية وتمويهها بطرق احتيالية. ثم نقلها إلى الولايات الشمالية للوطن لغرض البيع.

ومكنت عملية البحث والتحري، من تحديد مكان تواجد المرأب، وبموجب إذن بالتفتيش صادر عن نيابة الجمهورية المختصة إقليميا. تمت مداهمة المكان. أين تم توقيف المشتبه فيها في حالة تلبس وهي بصدد تحضير وتمويه. وإخفاء كمية معتبرة من المؤثرات العقلية استعدادا لنقلها لغرض الإتجار.

وأسفؤت العملية، عن حجز 5700 كبسولة من المؤثرات العقلية، فيما تم تقديم المشتبه فيها أمام نيابة الجمهورية. لدى محكمة الوادي عن جرم الحيازة، التخزين والنقل لغرض البيع للمؤثرات العقلية.