الوادي: الإطاحة بسارقي محل لهواتف النقالة بالدبيلة

تمكن عناصر الشرطة بأمن دائرة الدبيلة بالوادي، خلال الأيام القليلة الماضية من تفكيك شبكة إجرامية متكونة من شخصيين في العقد الثاني من العمر، تنشط في مجال سرقة محالات الهواتف النقالة بدائرة الإختصاص.

العملية جاءت عقب تلقى فرقة الشرطة القضائية بذات المصلحة، لشكوى رسمية من قبل صاحب محل تجاري لبيع الهاتف النقالة، مفادها تعرضه لعملية سرقة طالت مجموعة من الهواتف النقالة من داخل محله، لتباشر على الفور ذات المصلحة عملية البحث والتحري لكشف ملابسات القضية، والتي كللت بالتعرف على هوية المتورط الرئيسي بالقضية البالغ من العمر 22 سنة، أين تم توقيفه في حالة تلبس بصدد بيع أحد الهواتف محل سرقة، التحقيق المستمر في القضية أثبت تورط شريكه الثاني البالغ من العمر 21 سنة ليتم توقيفه هو الثاني وإسترجاع كل المسروقات المتمثلة في 27 هاتف نقال تفوق قيمتها المالية الـ 80 مليون سنتيم، بعد إستكمال إجراءات التحقيق في القضية تم تقديم أطراف القضية أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا، عن تهمة جناية تكوين جمعية أشرار والسرقة بالتعدد.