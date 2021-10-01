الوادي: الإطاحة بسارق المساجد والإبتدائيات

تمكن عناصر الشرطة بالأمن الحضري الأول بأمن ولاية الوادي من الإطاحة بعشريني مسبوق قضائيا متورط في عدة سرقات بدائرة الإختصاص.

العملية جاءت عقب تلقي ذات المصلحة 4 شكاوي تتعلق بتعرض مسجدين ومدرسة ابتدائية بدائرة الاختصاص إلى عملية سرقة.حيث مست عدد من التجهيزات الإلكترونية متبوعة بشكوى رابعة تتعلق بسرقة دراجة نارية. لتباشر عناصر الشرطة عملية البحث والتحري لفك ملابسات القضايا المسجلة.

أين أسفر التحقيق إلى التعرف على المشتبه فيه المقيم بدائرة الاختصاص ليتم توقيفه واسترجاع عدد من المسروقات. وخلال مواجهته بالدلائل والقرائن إعترف بالتهم المنسوبة إليه. ;بعد استكمال إجراءات التحقيق في القضية تم تقديم المشتبه فيه إلى الجهات القضائية المختصة إقليميا.