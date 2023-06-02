الوادي: الإطاحة بشبكة إجرامية تتاجر في المهلوسات وحجز قرابة 52 ألف قرص

تمكن عناصر فرقة مكافحة المخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالوادي في عملية نوعية. من الإطاحة بشبكة إجرامية مختصة في الإتجار الغير مشروع بالمؤثرات العقلية. تتكون من ثلاثة أشخاص.

العملية جاءت على إثر استغلال لمعلومات حول نشاط أفراد مشتبه فيهم بالمتاجرة بالمؤثرات العقلية، على الفور تم وضع خطة محكمة مسندة بعمل إستعلاماتي ميداني. مكنت عناصر ذات الفرقة من توقيف المشتبه فيهم مع ضبط و حجز 51900 كبسولة من المؤثرات العقلية من نوع بريقابالين 300 ملغ.

بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية اللازمة تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا. عن قضية التهريب باستعمال وسيلة نقل على درجة من الخطورة يهدد الصحة العمومية ضمن جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود. بالإضافة كذلك إلى حيازة و المتاجرة في مواد صيدلانية ذات منشأ أجنبي يدخل في مكوناتها مواد مخدرة تضر بالصحة العمومية.