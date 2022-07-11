الوادي: الإطاحة بشبكة إجرامية لترويج المهلوسات وحجز 5700 قرص

تمكن عناصر فرقة مكافحة الاتجار غير الشرعي بالمخدرات بأمن الوادي، من الإطاحة بشبكة إجرامية تختص في التهريب والنقل وتخزين وترويج للمؤثرات العقلية متكونة من شخصين وحجز 5700 قرص مهلوس.

أين أقدم أفراد هذه الشبكة بعمليات نقل وتخزين للمؤثرات العقلية بأحد أحياء المدينة. ليتم توقيفهم على مستوى ذات الحي.

وبعد القيام بتفتيش أحد المساكن، تم العثور على كمية معتبرة من المؤثرات العقلية قدر عددها بـ 5700 قرص. مخبأة بإحكام داخل مرأب المسكن.

بالإضافة إلى حجز مواد تعبئة عبارة عن أكياس بلاستيكية وخيوط مطاطية تستعمل للإغراض ذاتها.

وبعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية اللازمة تم إعـداد ملف جزائي للمعنيين. كما تم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا عن تهمة التهريب على درجة من الخطورة تهدد الاقتصاد الوطني.

بالإضافة إلى حيازة مواد صيدلانية ذات منشأ أجنبي تدخل في مكوناتها مواد مخدرة تضر بالصحة العمومية.

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