الوادي: الإطاحة بشبكة إجرامية وحجز 180 ألف قرص مهلوس

تمكن أفراد فرقة مكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لأمن ولاية الوادي بحر الأسبوع المنصرم. من شل نشاط شبكة إجرامية منظمة تنشط في مجال الإتجار غير المشروع بالمؤثرات العقلية. مع ضبط 180.000 كبسولة من المؤثرات العقلية من نوع بريغابالين وتوقيف شخصين من عناصرها.

العملية نفذت عقب إستغلال معلومات حول إستعمال أحد المساكن في طور الإنجاز يتواجد بإقليم ولاية الوادي لتخزين كميات معتبرة من المؤثرات العقلية بغرض طرحها لاحقا للترويج. ليتم على إثرها مداهمة المسكن المشتبه فيه، تحت إشراف النيابة المختصة. أين تم ضبط بداخله على ذات الكمية من المؤثرات العقلية، و توقيف شخصين من عناصر الشبكة الإجرامية.

تم تقديم المشتبه فيهما أمام نيابة الجمهورية لـدى محكمة الـوادي

