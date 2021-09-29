الوادي: الإطاحة بشبكة سرقة المنازل بالبياضة

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بأمن دائرة البياضة الوادي، في وقت وجيز من الإطاحة بشبكة إجرامية تحترف سرقة المنازل.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن العصابة تتكون من ثلاثة عناصر في العقد الثاني والثالث من العمر ينحدرون من المنطقة. و يمتد نشاطهم إلى عدة أحياء من بلدية البياضة و أحياء بالجهة الجنوبية لبلدية الوادي. حيث تم استرجاع المسروقات المتمثلة في حلي من المعدن الأصفر وهواتف نقالة. بالإضافة إلى وثائق الهوية الخاصة بالضحايا.

وبعد استيفاء الإجراءات القانونية تم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة.

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