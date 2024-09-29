الوادي: الإطاحة بشبكة لترويج المهلوسات وحجز قرابة 15 ألف كبسولة 

وضعت عناصر الأمن الحضري الثاني التابعة لأمن ولاية الوادي، حد لنشاط شبكة إجرامية تتكون من 3 أشخاص تتراوح أعمارهم بين (28 و35 سنة)، ينشطون في مجال ترويج المؤثرات العقلية.

العملية جاءت على إثر إستغلال لمعلومات مفادها وجود شخص يقوم بترويج المؤثرات العقلية في أحد أحياء المدينة

وأسفرت التحريات من تحديد هويته توقيفه رفقة شريكيه. كما أسفرت عن ضبط 14790 كبسولة من المؤثرات العقلية داخل إحدى مساكن المشتبه فيهم.

وتم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الوادي.