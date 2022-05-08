الوادي: الإطاحة بشبكة لتزوير العملة وحجز 30 مليون مزوّرة

تمكن عناصر الفرقة الإقتصادية و المالية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية الوادي، من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية متكونة من 06 أفراد تقوم بتزوير وترويج للعملة الوطنية.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإنه و بعد إجراء التحريات اللازمة و استغلالا لمعلومات مؤكدة حول نشاط هاته الشبكة. تمكنت ذات المصلحة من تحديد أماكن نشاطها بولاية الوادي. ليتم وضع خطة أمنية مكّنت من توقيفهم على مستوى عاصمة الولاية في حالة تلبس.

العملية الاولى تم فيها تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي. كما تم توقيفه و استرجاع مبلغ من العملة الوطنية المزورة من فئة 2000دج. بقيمة تقدر بـ 200000 د ج. ليتم في عملية ثانية توقيف باقي أفراد الشبكة و حجز مبلغ آخر مزور يقدر بـ 90000 دج من فئة 2000 دج.

و بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة تم إعداد ملفات قضائية للموقوفين وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة.

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