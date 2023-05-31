الوادي: الإطاحة بشبكة لتهريب السجائر وحجز 67500 علبة

تمكن عناصر الدرك الوطني بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالوادي من توقيف إحباط نشاط شبكة إجرامية مختصة في التهريب مكونة من أربعة أفراد.

كما تمكنت ذات المصالح من حجز أزيد من 67 ألف و500 علبة سجائر أجنبية الصنع. وجاءت العملية بعد ورود معلومات بتهريب كمية من السجائر عبر الطريق الرباح حاسي مسعود. أين تم تشكيل طوق أمني بدعم من فرقة وادي العلندة وكتيبة الرباح.

ليتم توقيف مركبة “تويوتا ياريس” كانت تقوم بفتح الطريق للشاحنة. وبعد استكمال كامل الاجراءات القانونية سيتم تحويل المتهمين لدى وكيل الجمهورية المختص إقليميا.