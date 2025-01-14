الوادي: الإطاحة بشبكة مختصة في التهريب وحجز 150 ألف علبة سجائر

تمكنت فرقة مكافحة الجرائم الكبرى بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية الوادي. من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية مختصة في التهريب والمتاجرة بالسجائر المتأتية عن طريق التهريب وحجز 150 ألف علبة سجائر.

العملية جاءت بعد عمل ميداني دقيق، مكّن محققي المصلحة من الكشف عن نشاط الشبكة الإجرامية المنظمة. ومحاولة نقل وتمرير مواد إلى التراب الوطني على متن شاحنة ذات صهريج خاصة بنقل الإسمنت.

وقد تم وضع خطة مكنت من رصد الشاحنة وتوقيفها وإخضاعها للتفتيش الدقيق. حيث أسفر عن العثور على كمية معتبرة تقدر بـ 150.000 علبة سجائر.

كما أن العملية التي تمت بالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا أسفرت عن توقيف 04 أشخاص. و إسترجاع مبلغ مالي يقدر بـ 990 مليون سنتيم من العملة الوطنية. بالإضافة كذلك إلى حجز شاحنة جرار طريقي ومركبتين إحداهما نفعية والأخرى سياحية.

تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي المتخصص ورقلة، عن جناية تكوين جمعية أشرار لغرض ارتكاب جنايات وجنح التهريب على درجة من الخطورة. تهديد الصحة العمومية والاقتصاد الوطني في إطار جماعة إجرامية منظمة.

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