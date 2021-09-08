الوادي: الإطاحة بشبكة نقل المؤثرات العقلية وحجز7710 قرص

تمكن عناصر الفرقة المتعددة المهام للجمارك باسطيل بالوادي، من توقيف سيارة سياحية على متنها شخصين. كانت تقوم بنقل كميات معتبرة من المؤثرات العقلية تقدر بـ 7710 كبسولة حبوب مهلوسة اجنبية المنشأة.

العملية جاءت على إثر معلومات ورادة بنقل هذه السموم، اين تم وضع حاجز أمني بمفترق الطرق الوادي اسطيل المغير. حيث أسفرت العملية عن توقيف شخصين .وحجز 7710 قرص مهلوس. وتم تبليغ وكيل الجهورية المختص إقليميا بحثيات العملية

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