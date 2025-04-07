الوادي.. الإطاحة بشبكة نقل وتهريب المهلوسات وحجز 2025 كبسولة

تمكن أعوان الفرقة المتعددة المهام بـ اسطيل، التابعة لمفتشية أقسام الجمارك بالوادي، إقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك بورقلة، من إحباط محاولة تهريب 2025 قرصاً مهلوساً من نوع (بريغابالين 300 ملغ).

تم ذلك خلال قيام أعوان الفرقة ذاتها بحاجز ميداني، حيث عثروا على هذه السموم مخبّأة بإحكام في تجاويف الباب الخلفي الخاص بصندوق المركبة، وتجاويف الباب الخلفي الأمامي.

وقد أسفرت هذه العملية عن حجز المركبة السياحية المستعملة في التهريب وتوقيف ثلاثة أشخاص وإحالتهم على الجهات القضائية المختصة.

وتعكس هذه العملية المستوى العالي من اليقظة لدى أعوان الجمارك، مما يعزز جهود الدولة في التصدي لكافة أشكال التهريب. خاصة تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية، حفاظًا على أمن واستقرار الوطن.